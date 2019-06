Johnny de Mol dolblij met komst tweede kindje

„Ja, het ging vrij snel en wij zijn natuurlijk hartstikke blij. Ja, dat zoiets ook maar weer lukt, dat blijft een klein wondertje en daar zijn wij heel gelukkig mee”, laat Johnny weten aan Shownieuws.

Ook vertelt hij dat zijn vrouw opgelucht is dat het blijde nieuws bekend is. „Nu kan ze gewoon lekker haar buik laten hangen en als ze misselijk is hoeft ze zich niet te verbergen”, aldus de presentator.

Het is nog onbekend of ze een jongetje of meisje verwachten. Toch laat Johnny doorschemeren waar hij op hoopt, want hij zegt grappend: „Nee, mij maakt het echt niets uit, als het maar een gezond jongetje is, haha!”

In april 2018 is Anouk bevallen van hun zoontje Johnny. Dochtertje Kiki werd uit een eerder huwelijk van Anouk geboren. Johnny en Anouk zijn samen sinds de zomer van 2016 en stapten vorig jaar oktober in het huwelijksbootje.