Prinses Beatrice viert verlovingsfeest zonder vader Andrew

Na afloop van de kerstlunch die koningin Elizabeth woensdag gaf voor haar familie, is prinses Beatrice met haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi vertrokken naar de Chiltern Firehouse bar in Londen, om daar hun verloving te vieren. Haar vader prins Andrew was daar niet bij aanwezig, omdat hij momenteel zwaar onder vuur ligt vanwege zijn vermeende banden met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein, die vastzat op verdenking van seksueel misbruik. Dit meldt The Daily Mail.