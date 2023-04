Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 4 Temptation island: dankzij deze sekspraat is het nog te pruimen

Door Patricia Cortie

Er is applaus voor een pikante ontboezeming. Ⓒ Videoland

Temptation island: love or leave ontaardt in een tranendal. Een heerschap plengt er zoveel dat hij bijna moet oppassen dat het kampvuur niet dooft. In de nieuwste aflevering wordt het jaloezie-verhaal steeds vermoeiender, blijkt dat een van de deelnemers eigenlijk helemaal niet mee wilde doen en komt er de opdracht: meer openstellen! Gelukkig is er ook nog een hoogtepunt.