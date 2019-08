Heather Locklear moet kliniek en gevangenis in

De blondine moet zich voor 6 september melden bij de kliniek en na haar behandeling de gevangenis in. Na haar celstraf is Heather nog niet volledig op vrije voeten. De actrice kreeg ook een proeftijd van drie jaar opgelegd waarin ze zich niet mag misdragen, geen alcohol en geen niet-voorgeschreven medicatie mag gebruiken. Daarnaast mag ze ook geen wapens bezitten.

Heather was voor de rechter gesleept nadat ze vorig jaar zomer een ambulancebroeder had aangevallen en vervolgens niet meewerkte bij haar arrestatie. Deze aanklachten kwamen bovenop een rijtje andere die al tegen haar liepen vanwege een incident in februari vorig jaar. Toen maakte de actrice zich schuldig aan huiselijk geweld tegen haar vriend en viel ze wederom een agent aan. Voor alle aanklachten is Heather nu veroordeeld.

Al jaren gaat het niet zo goed met de actrice. Ze verbleef meerdere malen in ontwenningsklinieken om van haar alcohol- en medicijnenverslaving af te komen en heeft een aantal gedwongen opnames in psychiatrische instellingen achter de rug.