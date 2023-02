Harry Styles drinkt uit schoen tijdens show in Australië

De zanger werd door het publiek uitgedaagd nadat een fan genaamd Scott het voorbeeld had gegeven. Na lang twijfelen ging Styles overstag, is te zien op een video op Twitter. „Dit is een van de meest ranzige gewoontes die ik ooit heb gezien”, zei de Brit vlak voor het leegdrinken van zijn volgegooide schoen.

Onder luid gejuich van het publiek nam de zanger vervolgens een flinke teug en trok hij vervolgens zijn schoen weer aan. „Ik voel me een heel ander persoon”, reageerde hij. „Ik schaam me voor mezelf, het voelt zo persoonlijk. Wat een intiem moment om dat met zoveel mensen te delen. Het is prima als Scott het doet... Ik ga het hier nog lang met mijn therapeut over hebben. Heel lang.”