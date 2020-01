Adolf Hitler als fantasievriend

Mel Brooks deed ’t ook in The producers (1967) en recenter liet de Duitse regisseur David Wnendt ons in Er ist wieder da (2015) grimlachen om Der Führer en diens fans. Toch blijven Hitler-grappen riskant (nietwaar, Marco van Basten?). Taika Waititi liet zich daar echter niet door weerhouden.

Jojo Rabbit, losjes gebaseerd op de roman Caging skies (2008) van schrijfster Christine Leunens, gaat over 10-jarig Duits jongetje (Roman Griffin Davis) tegen het einde van WO II. Hij wil dolgraag een model-nazi zijn, wat ’m nog helemaal niet meevalt. Maar goed dus dat hij zich in zijn voornemen gesteund voelt door Adolf Hitler (Taika Waititi): hij heeft zich tot Jojo’s fantasievriendje ontpopt en tot zijn persoonlijke raadgever in nazi-zaken.

Scarlett Johansson neemt in de aanvankelijk moddervette satire de rol van Jojo’s moeder voor haar rekening. Hoewel ze haar zoontje en zijn nazi-ambities geen strobreed in de weg legt, blijkt zij op zolder een joodse onderduikster verborgen te houden. Als Jojo dat meisje (Thomasin McKenzi) ontdekt, komen langzaam al zijn vaste overtuigingen op losse schroeven te staan in deze ontwapenende film, die gaandeweg ook weet te ontroeren.

Met de vampier-komedie What we do in the shadows (2014) en zijn regie van de superheldenfilm Thor: Ragnarok (2017) toonde cineast Waititi al eerder zijn dwarse en aanstekelijke schooljongetjes-humor. Nu voegt hij daar een warm kloppend hart aan toe. Vooral omdat hij zich zo goed weet te verplaatsen in de kleine Jojo, in diens behoefte om erbij te horen en in de pijnlijke desillusies die het jochie wachten.