’Geen bewijs voor hacken telefoon prins Harry’

Green zei dat er geen oproepgegevens van Harry zijn en stelde bovendien dat tot dusver niemand in de omgeving van de prins naar voren is gekomen met de mededeling dat hij of zij gehackt zou zijn of daarvan getuige was. Ook zouden klokkenluiders nog geen enkele keer de naam van de hertog van Sussex hebben genoemd of hebben gesuggereerd.

De advocaat noemde de naam van Dan Evans, een voormalig journalist van de tabloid die begin deze eeuw alle hacks voor The Mirror deed. Tegenover de politie legde hij een getuigenis af van „letterlijk honderden personen die hij hackte of probeerde te hacken”, maar Harry werd niet genoemd.

Volgens Green wijst dat erop dat de journalisten van MGN „niet degenen” waren die berichten van de prins onderschepten.