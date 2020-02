Depps app: ’Laten we Amber verdrinken, verbranden en nog erger’

Dat blijkt uit een besloten hoorzitting in Londen, in aanloop naar een zitting voor het hooggerechtshof volgende maand. De twee gooien al jaren modder naar elkaar, maar sinds Johnny Depp haar aanklaagde voor smaad en laster, trekken ze opnieuw alles uit de kast.

Nu stond The Sun terecht, die door Depp werd aangeklaagd wegens smaad, nadat de krant over de zaak berichtte. Zij zouden ten onrechte 70.000 sms’jes in bezit hebben gekregen. Nu lijkt Johnny Depp zichzelf in de vingers te snijden, want een aantal van die berichten komen door de rechtszitting in de openbaarheid en opnieuw berichten Britse media dus over de kwestie.

Een aantal van die sms’jes van Johnny Depp werden in de rechtszaal voorgelezen. Een ervan klonk: „Laten we Amber verbranden. Laten we haar verzuipen voordat we haar verbranden!!! Ik zal haar verbrande lichaam daarna f*cken om er zeker van te zijn dat ze dood is.” Depp stuurde deze in 2013 naar zijn vriend en acteur, de Britse Paul Bettany.

Geen eten, halve fles whisky en duizend Red Bull en wodka’s

Andere explosieve berichten van de befaamde Hollywoodacteur gingen over zijn drugs- en drankfestijnen. Zo schreef hij onder meer: „Ik ga nu echt stoppen met het drank-ding schat. Ik heb de hele avond gedronken, voor ik Amber oppikte om naar LA te vliegen afgelopen zondag... slecht, maar... dagen geen eten gehad.... poeder.... een halve fles whisky, zo’n duizend Red Bull en wodka’s, pillen, twee flessen champagne in het vliegtuig en wat krijg je... een boze agro-Indiaan in een f*cking blackout die obsceniteiten en beledigingen schreeuwt naar iedereen die in zijn buurt komt. Ik ben er klaar mee. Ik ben echt te f*cked in mijn hoofd om dat ik mijn woede afreageer op degene van wie ik hou... om simpele redenen, ik ben ook te oud om die gast te zijn - maar pillen zijn oké!!!”

De advocaat van The Sun zei dat dit naar de krant werd toegestuurd nadat Amber Heard Depp ervan had in een dronken bui beschuldigd voorwerpen naar haar te gooien in een privévliegtuig van Boston naar LA. Claims die Johnny Depp tegensprak door te stellen dat hij op die vlucht niet gedronken had. Maar zijn sms wijst anders uit, suggereert de advocaat. „Hij gooide een stoel naar haar, schreeuwde en bespotte haar, sloeg haar in het gezicht en toen zij probeerde te staan, schopte hij haar in de rug. Hij schreeuwde obsceniteiten tot hij naar de wc ging en buiten bewustzijn raakte.”

’Disco bloedbad’

Ook zou Depp Amber volgens deze advocaat een berichtje gestuurd hebben toen hij eens uitviel omdat zij ’een schilderij had opgehangen’. „Hij was dronken en high van de drugs.” Hij zou Heard zo hard geslagen hebben dat het bloed van haar lippen op de muur terecht zou zijn gekomen. „De eiser stuurde haar een berichtje waarin hij aan die avond refereerde als een ’disco bloedbad’ en een ’afschuwelijk moment’.

Volgens deze advocaat, Adam Wolanski, zijn de berichten van Depp dan ook heel erg belangrijk voor de zaak, omdat die licht werpen op zijn mentale staat en zijn alcohol- en drugsmisbruik.

De komende rechtszaak moet een aantal conflicten tussen de twee beslechten. Eerder kwamen er onthullende audiofragmenten naar buiten, waarin Amber Heard stelde dat niemand Johnny Depp zou geloven. Een andere opname liet horen hoe Heard bekende dat e Johnny Depp in zijn gezicht had geslagen.