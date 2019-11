Verdachten Rolex-bende langer vast

René van Dam werd op 20 februari dit jaar op klaarlichte dag in de buurt van het Hilton Hotel in Amsterdam overvallen. Volgens Nicolette werd haar vader op zeer gewelddadige wijze beroofd en liep hij daarbij zwaar lichamelijk letsel op. Hij had zware verwondingen aan zijn kaken en gebit en moest aan zijn gezicht worden geopereerd. Er werden vier verdachten opgepakt, een van hen is sinds mei weer op vrije voeten.

Van de drie mannen die nu nog vastzitten wordt een van hen ook in verband gebracht met de aanval op Estelle Cruijff in november 2018. De ex-vrouw van Ruud Gullit werd voor haar huis van haar scooter gesleurd waarna haar Rolex hardhandig van haar werd afgenomen. Estelle vertelde later in een interview over deze traumatische ervaring. Ze zei dat het maanden heeft geduurd voordat ze ’s avonds de straat weer op durfde.

Behalve Van Dam en Cruijff zijn ook vastgoedmagnaat Ronny Rosenbaum, Bart Maussen en Chiel Harten slachtoffer geworden van de brutale gewelddadige berovingen door wat in de volksmond de Rolex-bende wordt genoemd.