Serena Williams: ’Mijn dochter (2) kiest mijn kleding’

„Ze kleedt mij en haar vader. Voordat ze naar bed gaat, legt ze onze kleding klaar die we de volgende dag aan moeten trekken”, vertelt Serena aan People. „Ze zegt dan: ’Blauw shirt, blauw shirt, blauw shirt’ en dat zegt ze welke schoenen ik aan moet trekken. Ze wil eigenlijk altijd dat ik hakken draag.”

De tennisster, die tevens een eigen kledinglijn heeft, vraagt zich dan ook af hoe het zal zijn als haar kleine meid wat ouder is. „Ik kan niet wachten! Ze loopt nu al rond op mijn hakken dus ik denk wel dat ze later de mode in gaat. Ik durf te zweren dat ze vandaag naar me keek met een blik van ’jeetje’. Ik vraag haar soms of ze het leuk vindt wat ik aan heb en dan reageert ze met: ’Oooh mam!’”

Serena’s eigen voorbeeld als het om mode gaat, is de twaalf jaar oudere Jennifer Lopez. „Ik denk dat je op dit moment niet aan stijl kunt denken, zonder aan Jennifer Lopez te denken. Ze is een beetje absurd en absoluut fantastisch. Ze is altijd al stijlvol geweest. Ik bedoel, ik kan niet wachten om zo oud te zijn, omdat ik er zo uit wil zien.”