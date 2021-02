Na vaginakaars komt Gwyneth Paltrow nu met vibrator

Paltrow stelde de vibrator voor met een foto op Instagram waarbij het Oscarbeeldje dat ze in 1999 won voor haar rol in Shakespeare in love werd vervangen door het apparaat.

Eerder bracht de actrice kaarsen uit die naar haar vagina en orgasme ruiken. Via haar website worden nog allerlei andere stimulerende voorwerpen verkocht zoals lingerie, bondagesets, glijmiddel en vibrators van andere merken.

De vibrator kost 95 euro (78 euro).