Sarah Ferguson zit al 24 jaar in therapie

„Ik had en heb nog steeds mentale issues waar ik elke dag aan werk, dat doe ik echt. Ik zit al 24 jaar in therapie”, vertelt de hertogin van York aan het Britse tijdschrift Hello! „Soms praat ik wekelijks met mijn therapeut.”

Toen Fergie een tiener was, liet haar moeder het gezin in de steek, waarna ze trouwde met een andere man. „Elke keer als ik naar mijn dochters keek toen ze tussen de twaalf en achttien jaar waren, dacht ik: hoe heeft mijn moeder mij kunnen verlaten? Daar ontstond het nare gevoel dat ik niet goed genoeg was.”

Haar dochters prinses Beatrice (32) en prinses Eugenie (31) geeft Sarah mee dat als het een keer tegen zit, ze zich niet uit het veld moeten laten slaan. „Ik zeg tegen mijn meiden: leer van de fouten van jullie moeder.”