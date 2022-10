Familie George Floyd klaagt Kanye West aan wegens verspreiden valse informatie

De familie van Floyd klaagt West voor ruim 250 miljoen euro aan wegens het verspreiden van valse informatie. De aanklacht wordt ingediend namens de dochter van Floyd, maar door haar moeder Roxie Washington omdat ze zelf nog minderjarig is.

Het interview met West is inmiddels offline gehaald. In de aflevering doet de rapper meerdere antisemitische uitlatingen. Voordat de aflevering van de podcast werd verwijderd van YouTube en hiphop-platform Revolt TV, bood presentator Victor Santiago al zijn excuses aan voor het gesprek. „Ik voelde mij verschrikkelijk toen ik het interview terugkeek.”

Politieagenten

De Amerikaanse zwarte man George Floyd werd in 2020 in Minneapolis gedood door politieagenten. Zijn overlijden, en ook die van onder anderen Breonna Taylor die in haar eigen woning werd doodgeschoten, zorgden voor massale protesten tegen raciaal onrecht en politiegeweld.

Vorige week zou Kanye West eigenlijk in het Amerikaanse tv-programma The Shop komen praten over de ophef die over hem was ontstaan na een reeks antisemitische tweets. Hij gebruikte zijn spreektijd om nog meer antisemitische stellingen te herhalen, reden voor CEO Maverick Carter om de aflevering met de rapper niet uit te zenden.