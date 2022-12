OM seponeert strafzaak tegen Afrojack

De zaak tegen de dj kwam aan het rollen toen er verdenkingen waren tegen zijn fiscaal adviseur Frank B., ook wel de ’fiscalist van de sterren’ genoemd, die in maart dat jaar werd gearresteerd. Op diens advies verplaatste dj Afrojack een deel van zijn bedrijven naar Cyprus en andere ondernemingen naar het eveneens fiscaal aantrekkelijke Guernsey. De FIOD deed destijds een inval en doorzoeking bij zijn voormalig manager. Afrojack verklaarde toen al via een woordvoerder dat hij ’zelf niets te verbergen had voor de FIOD’.

Zijn advocaat Niels van der Laan laat aan De Telegraaf weten dat Afrojack vanaf het begin volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek van de FIOD en uitgebreide verklaringen heeft afgelegd. „Hij heeft toegelicht dat hij zich gedurende de jaren waarop het onderzoek zag, volledig toelegde op zijn carrière. Voor wat betreft zijn belastingzaken vertrouwde hij voor honderd procent op een team van adviseurs dat, naast zijn manager, uit minimaal drie belastingadviseurs bestond.”

Volgens de advocaat was er geen aanleiding om te twijfelen aan de deskundigheid van zijn adviseurs. „Tot het onderzoek van de FIOD bekend werd, stond een van zijn belastingadviseurs ook bekend als de absolute expert op het gebied van fiscale advisering aan internationaal optredende artiesten.” De aangiftes werden dan ook nooit door Afrojack ondertekend, maar volledig buiten hem om opgesteld en ingediend.

Afrojack is volgens zijn woordvoerder ’verheugd’ dat zijn onschuld ’door de beslissing van het Openbaar Ministerie wordt bevestigd en hij deze donkere bladzijde in zijn succesvolle carrière nu definitief kan omslaan’.

Een woordvoerder van het OM laat aan De Telegraaf weten dat het onderzoek naar zijn belastingadviseur nog steeds gaande is en in een ’afrondende fase’ zit. „Zodra dat is afgerond, zal de officier een vervolgingsbeslissing nemen.”