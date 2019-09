’Tong’zoen Shawn Mendes en Camila Cabello hit op internet

„We zagen op Twitter enzo dat jullie allemaal dingen zeiden over de manier waarop wij kussen, dat het er raar uitziet en dat we net een stel vissen zijn”, begint Shawn het filmpje. „Dat doet wel een beetje pijn”, voegt Camila er aan toe. Shawn: „Daarom willen we graag laten zien hoe we echt kussen.”

Het paar lijkt te beginnen aan een romantische kus maar vervolgens schuift de 22-jarige Camila haar volledige tong bij de 21-jarige Shawn naar binnen, waarna de kus volledig ontspoort tot hilariteit van hun volgers. De video werd binnen een uur tijd meer dan 2,5 miljoen keer bekeken.