James Corden nerveus voor presentatie shows

„De nervositeit wordt zo erg dat het verlammend werkt”, zegt Corden. „Ik heb er zelfs iemand voor opgezocht. Het was een paar jaar geleden, hij leerde me dat ik mijn nervositeit moet zien als iets goeds. Je bent alleen nerveus als je iets wilt neerzetten. Dus als je nerveus wordt, moet je vooral denken: dit is geweldig, ik doe iets dat belangrijk voor me is.”

De 40-jarige Corden presenteert zondag voor de tweede keer de uitreiking van de Tony Awards.