’GTST binnenkort op de schop’

Twee jonge acteurs uit de soap, Britt Scholte (Kimberly Sanders) en Floris Bosma (Rover Dekker), zouden binnenkort vertrekken uit het fictieve plaatsje Meerdijk, zo meldt RTL Boulevard.

RTL-topman Peter van der Vorst heeft meermaals aangekondigd zaken te willen veranderen in de langstlopende soap van Nederland, die momenteel aan het dertigste seizoen bezig is. De kijkcijfers zijn de laatste tijd in rap tempo gedaald. Stond GTST nog niet zo lang geleden steevast in de toptien van best bekeken programma’s met meer dan een miljoen kijkers, inmiddels schommelt dat tussen de 600.000 en de 800.000.

Bij de najaarspresentatie eerder dit jaar erkende Van der Vorst dat GTST meer ’verbinding met de kijker’ moet krijgen. Zo zijn sommige personages te jong en is de uitstraling te luxe. ,,Er hoeft niet meteen geluncht te worden met champagne bij de Rozenboom. Er kan ook een boterhammetje pindakaas gegeten worden aan de keukentafel. Zo kan je de verandering misschien het beste typeren.”

Met de jongeren wellicht op weg naar de uitgang, komen oudgedienden terug: zo maakt Wilbert Gieske, die jarenlang de rol van Robert Albers speelde, zijn rentree in de soap. RTL bevestigt noch ontkent vrijdagavond het mogelijke vertrek van Scholte en Bosma: „Het zijn geruchten, daar doen we geen mededelingen over.”