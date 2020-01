Terry Jones doneert hersenen aan wetenschap

Onderzoekers hopen zo iets meer op te kunnen steken van de zeldzame vorm van frontotemporale dementie, waaraan Jones leed.

Jones overleed dinsdag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn ziekte. Hij was behalve actief in de satirische groep Monty Python ook bekend als schrijver, dichter en maker van televisieprogramma’s. Hij heeft veel van de teksten van Monty Python geschreven en regisseerde de films The Holy Grail (1975), Life of Brian (1979) en The Meaning of Life (1983).