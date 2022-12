Dit is Het Radiomoment van 2022

Het fragment werd gekozen door een vakjury, die bestaat uit dj’s en experts van zowel de NPO als de commerciële zenders. Chazia Mourali sprak Chevtchouk kort na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in haar NPO Radio 1-programma Goed Ingelichte Kring van omroep PowNed. Chevtchouk vertelde hoe de oorlog in haar vaderland haar persoonlijk heeft getroffen. In de eerste dagen van het conflict is een neef van Chevtchouk gesneuveld, nota bene door Oekraïens vuur.

Volgens de vakjury van Het Radiomoment van het Jaar 2022 was het gesprek tussen Chazia en Tatiana het meest indrukwekkende stukje radio van afgelopen jaar. „Voor velen was dit het moment dat de oorlog een gezicht of beter gezegd ’een stem’ kreeg”, prijst de jury.

Tweede plaats

In de verkiezing eindigde het fragment van NPO Radio 2-dj Desiree van der Heiden (PowNed) op de tweede plaats. Van der Heiden hield in haar programma volgens de jury „een beklemmend betoog over zelfacceptatie” in het kader van Pride Amsterdam. Op de derde plaats eindigde een fragment van de lokale zender Radio Continu, waarin dj Wim Drent vanwege het muziekbeleid van het station live in de uitzending zijn ontslag indiende.

Het was voor het vierde jaar op rij dat Het Radiomoment van het Jaar werd uitgereikt.