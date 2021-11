Amber Brantsen verlaat NOS voor Viaplay

Brantsen was tussen 2016 en 2017 medepresentator van het Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Daarna maakte ze de overstap naar de tv-journaals. Voor de NOS maakte ze ook een Formule 1-podcast.

„De sport waar ik van hou - en vele Nederlanders met mij - is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken”, zegt Brantsen. „Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!”

Brantsen is de eerste presentator die overstapt naar Viaplay. Afgelopen weken deden al diverse geruchten de ronde over eventuele transfers. Zo zou Wilfred Genee gepolst zijn. Hij ontkende dat echter. Wie er naast Brantsen nog meer zal meewerken aan de Formule 1-programmering van Viaplay wordt later bekendgemaakt.