Zwanger van onheil in ’Inexorable’

Wat: thriller

Regie: Fabrice du Welz

Met: Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey, Alba Gaïa Bellugi

Gloria brengt de weggelopen viervoeter thuis en verwerft zich al snel een plekje in het huishouden in deze nieuwe film van Fabrice du Welz. Het werk van deze Belgische cineast (Calvaire, Vinyan) is steevast zwanger van onheil en Inexorable vormt daarop geen uitzondering. Zelfs een simpel ’establishing shot’ van het bosrijke gebied waar de film zich afspeelt, krijgt bij hem iets dreigends.

Dubbele agenda

Dat de jonge en aantrekkelijke Gloria niet zomaar is komen aanwaaien, blijkt al snel. Té snel misschien: vanaf haar entree is duidelijk dat zij een dubbele agenda heeft. Haar obsessieve liefde voor de boeken van Marcel, haar duistere blikken in de richting van Jeanne en haar neiging tot manipulatieve automutilatie beloven weinig goeds.

In de eerdere films van Du Welz loerde eveneens gevaar, maar was vaak niet duidelijk uit welke hoek. Hier is dat anders, met Alba Gaïa Bellugi in de rol van getroubleerde femme fatale. Inexorable wordt er jammerlijk voorspelbaar door, hoe sfeervol ook.

✭✭✭ (3 uit 5)