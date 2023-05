Politie Berlijn onderzoekt optreden Roger Waters in ’SS-uniform’

Een woordvoerder van de politie zegt dat Waters wordt onderzocht omdat de kleding die hij op het podium droeg kan worden gebruikt om het naziregime te verheerlijken of te rechtvaardigen, waardoor de openbare orde wordt verstoord.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat Waters tijdens het optreden in de Mercedes-Benz Arena een lange zwarte jas draagt met daarop rode armbanden. Op die armbanden stonden gekruiste hamers in plaats van hakenkruizen. Tijdens de show werden ook de namen van verschillende overleden mensen getoond op een groot scherm, onder wie Anne Frank, George Floyd en de vorig jaar doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde eerder deze week al boos op de beelden. „Goedemorgen aan iedereen behalve Roger Waters, die in Berlijn de nagedachtenis aan Anne Frank en de 6 miljoen vermoorde Joden in de Holocaust ontheiligde”, schreef het ministerie op Twitter.

Het optreden van de 79-jarige Waters vorige week was onderdeel van zijn This Is Not A Drill-tour. Op zondag staat zijn laatste Duitse concert in Frankfurt op het programma. De stad probeerde eerder het optreden van de artiest tegen te houden omdat de zanger volgens het stadsbestuur antisemitische uitspraken zou hebben gedaan. Het optreden mocht echter niet worden verboden, oordeelde een rechter die wees naar de artistieke vrijheid. Demonstranten zijn wel van plan om zondag te demonstreren bij het optreden in de Frankfurt Festhalle.