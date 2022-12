Zo verdedigt klimaatactiviste en actrice Katja Herbers vluchten naar Hollywood

„Ik vraag me wel af hoe lang die nog door kan gaan. Als ik nu van de toneelschool af zou komen, zou ik niet proberen in Amerika een carrière te beginnen”, zegt ze. „Ik kan nog wel aan mezelf uitleggen dat ik wil afmaken wat ik daar heb bereikt, waar ik heel hard voor heb geknokt. De hoofdrol in Evil is een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. En als ik eruit stap, verliezen ik weet niet hoeveel honderd mensen hun baan.”

Herbers woont afwisselend in Amsterdam en New York en moet vanwege opnames regelmatig vliegen. „Kijk, ik ben overduidelijk imperfect. Ik ga niet meer met het vliegtuig op vakantie, maar voor mijn werk vlieg ik wel, want ik wil die baan niet kwijt. Ik ben geen klimaatheilige”, vindt ze. „Iedereen heeft wel dingen die hij niet kan opgeven.”