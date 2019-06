Jett Rebel precies drie jaar clean

„Ik zou graag iedereen willen bedanken die me in de loop der jaren heeft gesteund en mijn gedrag heeft verdragen toen ik een junk was”, schrijft Jett bij foto’s van zichzelf drie jaar geleden en nu. „Het is 3 jaar geleden sinds ik drugs slikte en sinds ik mijn laatste drankje had. Het lijkt een ander leven.”

Op een van de foto’s staat Jelte, zoals hij in het echt heet, op het podium toen zijn verslaving op het hoogtepunt was. De tweede foto toont de zanger zoals hij vorige week op het podium stond. „Voor mij is het als een andere persoon. Oh, het is misschien moeilijk te zien, vanwege de zonnebril, maar ik zie er nu een stuk gezonder uit.”

In februari riep een optreden van de 28-jarige zanger bij De Wereld Draait Door vragen op bij kijkers toen hij een zonnebril droeg. Zij vroegen zich op Twitter af of hij weer aan de drugs was. „Omdat iedereen met een bril een junk is ...”, beklaagt Jett zich. Hij moet zich naar eigen zeggen nog vaak verantwoorden. „Maar eerlijk gezegd hoef ik niemand te overtuigen. Ik ben heel streng en iedereen om me heen weet het.”