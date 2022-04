Mark Gillis: ’Ik kan pas rustig ademhalen als de andere verdachten zijn aangehouden’

Mark Gillis, bekend van het SBS6-realityprogramma Massa is Kassa, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op gewelddadige wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer arriveerde. Sinds de overval is Mark naar eigen zeggen bang om ’s avonds alleen te zijn. Hij is oplettend en slaapt ’s nachts slecht.

Vanmorgen werd Mark door de recherche gebeld dat er een verdachte is aangehouden. „Er was eerder een DNA-hit met de betreffende verdachte, ze hebben hem nu van zijn bed kunnen lichten. Ik was opgelucht, maar ik kan pas rustig ademhalen zodra de andere twee of drie verdachten worden aangehouden. Dit is echter een mooi begin.”

Spreekrecht

Of Mark uiteindelijk gebruik gaat maken van zijn spreekrecht als er een rechtszaak komt, vindt hij op dit moment nog lastig te zeggen. „Misschien wel”, antwoordt hij twijfelend.

Het onderzoek is momenteel nog in volle gang. De politie zoekt verder naar twee of drie andere mannen die mogelijk betrokken waren bij het buitmaken van onder meer horloges en een zonnebril.