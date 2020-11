Zanger Jeremih van beademing af maar nog in kritieke toestand

Ⓒ Getty Images

De Amerikaanse zanger Jeremih ligt nog steeds op de intensive care. De 33-jarige artiest is geveld door het coronavirus en was er zo slecht aan toe dat hij aan de beademing moest. Daar is hij inmiddels vanaf, schrijft zijn agent in een statement in het tijdschrift Variety. De toestand van de r&b-zanger is echter nog kritiek.