Opvolger gezocht voor Shula Rijxman als bestuursvoorzitter NPO

Het vertrek van Rijxman is een gangbare procedure, aldus een woordvoerder van de NPO. „Haar termijn loopt eind van het jaar af.” De bestuursvoorzitter kondigde tijdens de seizoenspresentatie 2020 – 2021 in augustus al aan: „2021 wordt mijn laatste jaar als bestuursvoorzitter van de NPO. Ik verzeker u: het wordt geen jaar van afscheid nemen en terugkijken, maar van plannen maken en vooruitkijken. Sowieso naar mooie evenementen zoals het Eurovisie Songfestival, de Olympische Spelen en het EK Voetbal.”

Rijxman trad in 2012 aan bij de NPO, eerst als lid van de raad van bestuur. Er ging een andere wind waaien binnen de NPO, vertelde een oud-medewerker. „Rijxmans stijl was voor de meesten wel even wennen. De NPO was op dat moment best wel een ambtenarenclub. Rijxman had eigen bedrijven gehad, was directeur geweest bij productiehuis IDTV. Zij had zeker geen 9-tot-5-mentaliteit.”

Bekijk ook: De strijd van Shula Rijxman

Een vacature voor een nieuwe NPO-bestuursvoorzitter is nu verspreid. Tot half mei kan worden gereageerd door sollicitanten die ambiëren om onder meer, zo luidt de vacaturetekst ’de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de actuele en onafhankelijke informatievoorziening die onmisbaar is voor de Nederlandse democratie’.

De NPO heeft vorig jaar nog miljoenen aan coronasteun mogen ontvangen uit Den Haag. „Financieel wordt ons gelukkig meer rust gegund. Een geweldig resultaat dat we vlak voor de zomer wisten te bereiken, in goed overleg met Den Haag”, zei Rijxman destijds.