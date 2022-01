Paleis: ’Herstel prinses Charlène verloopt zeer bemoedigend’

Prinses Charlène Ⓒ Getty Images

Prinses Charlène van Monaco herstelt goed van onder andere de keel-, neus- en oorinfectie waaraan ze in het afgelopen jaar meermaals is geopereerd. Toch is ze donderdag niet aanwezig bij de jaarlijkse verering van de heilige Devota, meldt het paleis van Monaco donderdag in een officiële verklaring.