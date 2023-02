Onzekere tijd voor Karsu: ’Oma uit puin gehaald, tante horen ze niet meer roepen’

De zangeres heeft de afgelopen uren zowel positief als negatief nieuws over haar familie vernomen, zo vertelt ze dinsdagavond in RTL Boulevard. „Ik heb net gehoord dat mijn oma uit het puin is gehaald. Ook mijn oom hebben ze gevonden, maar mijn tante horen ze niet meer roepen. Het is hemel en hel.”

„Ik sta op het punt om de helft van mijn familie te verliezen, maar dan hoor ik ook dat mijn 5-jarige nichtje nog in leven is. Het is heel raar.”

Karsu roept mensen op te doneren aan Giro555. Ook hoopt ze veel geld op te halen met de verkoop van haar kookboek, Karsu’s Kitchen, dat toevalligerwijs over de keuken gaat van het getroffen gebied. „Alle opbrengsten gaan naar Turkije.”