Johan Derksen haalt Ringo Starr naar Drenthe

„Wij zijn een plattelandsfestival, achter het weiland van het dorpscafé. En ik vind het best wel gek dat er straks een Beatle in een dorpje als Grollo staat, waar maar zevenhonderd mensen wonen”, zegt organisator Johan Derksen lachend tegen Privé. „Ik weet zeker dat Ringo Starr zijn ogen uitkijkt en zich afvraagt: waar ben ik nú weer beland?”

Derksen liet vorige week in de uitzending van Voetbal Inside al doorschemeren dat hij bezig was om de wereldberoemde drummer naar Grolloo te halen. „Naast alle blues-acts, zijn we ieder jaar op zoek naar een ’vreemde in de bijt’ en volgend jaar is dat dus een Beatle”, zegt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. „Je hoeft dus niet bang te zijn dat Ringo opeens allerlei bluesnummers gaat spelen.”

The Beatles en The Stones

De oud-voetballer zegt trots te zijn dat het is gelukt om een grote naam aan het festival te kunnen toevoegen. „Ik weet niets over voetbal, maar over muziek mag je mij alles vragen. Vroeger was het zo dat je óf voor The Beatles was, óf voor The Rolling Stones. Ik deed daar niet aan mee, ik vond ze allebei hartstikke goed.”

Ringo toert sinds 1989 met zijn All-Starr Band, waarin prominente muzikanten elkaar regelmatig afwisselen. Zo maken onder anderen Steve Lukather (Toto) en Richard Page (Mr. Mister) momenteel deel uit van de bezitting.

Bospop

In 2011 was de Yellow Submarine-zanger voor het eerst te zien in Nederland, toen hij optrad op het Bospop-festival in Weert. Toen The Beatles in 1964 naar Nederland kwamen, was de drummer er wegens ziekte niet bij. Hij werd toen vervangen door Jimmy Nicol.

Afgelopen week werd bekend dat Walter Trout, King Solomon Hicks (vrijdag 8 juni), Joe Bonamassa, Laurence Jones en Tommy Castro & The Painkillers (zaterdag 9 juni) te zien zullen zijn op de derde editie van het festival.

Kaarten voor het Holland International Blues Festival zijn verkrijgbaar via Ticketmaster.