Jan Slagter praat met advocaten over komst streamingdienst MAX

Slagter werd door presentator Beau van Erven Dorens gevraagd of hij de naam van de streamingdienst handig vindt. „Nee, nee, nee. Dus we zijn ook aan het onderzoeken”, antwoordde hij daarop. „Wij hebben ons merk gedeponeerd bij een merkenbureau, al sinds de oprichting van MAX. En we zijn nu met advocaten en juristen aan het kijken wat we er tegen kunnen doen. Dat is de enige manier.”

Donderdag liet een woordvoerster van Omroep MAX al weten dat de omroep in beraad is gegaan. Woensdag meldde een woordvoerder van HBO Max dat streamingdienst MAX in 2024 naar Nederland moet komen. MAX is een samenvoeging van HBO Max en discovery+, die allebei onder Warner Bros. vallen.

Op de streamingdienst zullen niet alleen alle series van HBO en HBO Max te zien zijn, maar ook alle films van Warner Bros én veel content van Discovery Channel en Food Network. Tot de films van Warner Bros. behoren onder meer de producties van actiestudio DC Comics en de films van Harry Potter. In de VS zal MAX overigens in mei 2023 al van start gaan. De Nederlandse afdeling van HBO Max was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.