Sylvana Simons: ’Ik ben erg conflictmijdend’

In PodBast vertelt het voormalige lid van politieke partij Denk aan radiomaker Bastiaan Meijer onder meer hoe ze omgaat met de (afwijkende) mening van een ander. „Op een gegeven moment heb ik mezelf de vrijbrief gegeven om... ik vind echt oprecht dat men mij de vrijbrief heeft gegeven, zo moet ik het zeggen, om alles maar te zeggen wat ik wil. Want als ik kijk wat anderen af en toe uitkramen, dan denk ik: nou ja, waarom zou ík dan heel erg mijn best doen om zo zacht mogelijk te zijn? Dus vanaf dat moment doe ik vooral heel erg mijn best om zo zuiver en eerlijk mogelijk te zijn.”

Sylvana is zich ervan bewust dat haar mening tot heftige reacties kan leiden bij anderen. „Ja dat hoort er dan bij. Ik weet dat alles wat ik zeg en doe, begint en eindigt voor mij met respect. Ik scheld niet. Ik ben, dat vinden heel veel mensen moeilijk te geloven, ik ben erg conflictmijdend. Maar als het conflict mij zoekt, en mij heeft gevonden, ja... dan houd ik niet in hoor.”

Bek houden

Er was een tijd dat de politica er graag een schepje bovenop deed. „Sterker nog, ik ben nu de mildste versie van mezelf. Toen ik een puber was, was ik natuurlijk veel bozer. Op iedereen en de wereld. Ik wist niet waarom, maar dat hebben pubers nou eenmaal weleens. Toen ik een jongvolwassen vrouw was, was ik veel assertiever. Dus ik ben eigenlijk op dit moment de mildste vorm.”

De bewuste uitzending met radio-en televisiepresentator Šimek kan gerust een keerpunt in het leven van Sylvana worden genoemd. „Voor die uitzending was het gewoon een woensdag, en na die uitzending was er heel veel veranderd. Omdat ik me ineens realiseerde dat waar ik altijd dacht dat ik een Nederlandse vrouw in Nederland was, toen bleek dat mijn Nederlanderschap aan condities verbonden was. En een van die condities was: je moet je bek houden. En dat was wel even een realisatie. (...) Wat er gebeurd was, ik had het in mijn hoofd gehaald om een witte man aan te spreken. Zijn taalgebruik. Dat was de bottomline. En dat bleek dus niet te mogen.