Opnieuw heeft de Thaise koning Vajiralongkorn voor flink wat ophef gezorgd. Koning Rama X, zoals hij ook wel wordt genoemd, zou ondanks de coronacrisis met zo’n twintig vrouwen zijn intrek hebben genomen in een viersterren hotel in Duitsland. Het is de zoveelste bizarre uitspatting van de koning die al zijn hele leven zijn eigen plan lijkt te trekken.