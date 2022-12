Rapper Tory Lanez schuldig aan beschieten Megan Thee Stallion

Het voorval vond plaats in 2020 toen Lanez (echte naam Daystar Peterson), Thee Stallion (echte naam Megan Pete) en anderen wegreden van een feestje in de Hollywood Hills in Los Angeles en ruzie kregen. In haar getuigenis eerder deze maand verklaarde Pete dat er een woordenwisseling ontstond tussen haarzelf, Peterson, en haar beste vriendin, en zijn ex, Kelsey Harris over de relatie van Pete en Peterson. Pete stapte uit de auto toen de ruzie uit de hand liep, waarop Peterson haar in haar voeten schoot.

De advocaten van Peterson probeerden tijdens de rechtszaak de jury ervan te overtuigen dat niet hij, maar Harris op Pete heeft geschoten. Lanez kan twintig jaar cel krijgen voor de schietpartij.