Harry Styles wint Grammy Award voor beste album

„Man, ik ben zo geïnspireerd door alle andere artiesten in deze categorie”, reageerde Styles op het podium. „Ik denk dat het daarom belangrijk is om te benadrukken dat er in de muziek niet zoiets is als ’de beste’. Ik denk dat niemand in de studio beslissingen maakt met het idee zoiets te winnen.”

De zanger was zes keer genomineerd en verzilverde drie nominaties. Zo won Styles voor Harry’s House ook Best Pop Vocal Album en Best Engineered Album, Non-Classical.

Styles was ook genomineerd voor twee van de andere drie belangrijkste Grammy’s. De prijs voor Song of the Year ging echter naar Bonnie Raitt en Lizzo won Record of the Year. Het beeldje voor Best New Artist ging naar Samara Joy.