André Hazes: ’Als het mijn zoon zou zijn, dan sloeg ik de tanden uit z’n bek’

„Als het mijn zoon zou zijn, dan sloeg ik de tanden uit z’n bek. Kijk ik er als professional naar, dan zie ik dat zulk gedrag simpelweg onderdeel is van zijn succes. Net zo goed als ’normaal zijn’ onderdeel is van mijn succes als volkszanger”, antwoordt André op de vraag wat hij er van vindt dat rapper Lil’ Kleine in het verleden briefjes van 50 euro versnipperde voor de camera

Toch vindt de volkszanger het wel tof hoe de Amsterdamse rapper zich gedraagt. „ Van zo’n Lil’ Kleine kan ik persoonlijk wel genieten. Los van het feit dat hij knettergek is, is hij wel iemand waarover mensen over veertig jaar zullen zeggen: wij waren erbij. Zijn naam zal worden onthouden”, aldus André.