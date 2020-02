De schoonheid van schimmels

Lizan Freijsen laat zich voor haar handgetufte kleden inspireren door schimmels en vochtplekken. Ⓒ Museum Rijswijk

In een woord: majestueus. Dat was de bijna 200 jaar oude kastanjeboom op het pleintje voor Museum Rijswijk. Maar van de ooit zo ontzagwekkende reus is nu weinig meer over dan een dikke, kale stam met knoesten. De eenzame boom stierf een langzame dood. De honingzwam, een gevreesde parasiet, vrat hem van binnenuit op.