Gillian Anderson na premier nu First Lady

Gillian vertolkt de rol van Roosevelt in een nieuwe serie met de werktitel The First Lady. In de show over voormalige Amerikaanse presidentsvrouwen zijn ook Michelle Pfeiffer (Betty Ford) en Viola Davis (Michelle Obama) te zien. Het is nog niet bekend wanneer de serie zal verschijnen.

Roosevelt woonde van 1933 tot en met 1945 in het Witte Huis. Ze is daarmee de langstzittende First Lady van de Verenigde Staten.