Kim Kardashian openhartig over moederschap: ’Soms huil ik mezelf in slaap’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Kim Kardashian vindt het moederschap vaak zwaar. De realityster heeft avonden waarop ze zichzelf „in slaap” huilt, vertelt ze in de podcast On Purpose with Jay Shetty waarvan maandag de volledige aflevering verschijnt. „Het ouderschap is echt fucking zwaar. Ik kan het niet anders omschrijven”, zegt Kardashian in een fragment van de aflevering dat alvast is gedeeld.