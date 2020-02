Michella Kox wil zich laten testen op het coronavirus

Kox voelt zich al maanden niet lekker en denkt dat het coronavirus de grote boosdoener van haar ziekteverschijnselen is. „Ik heb net de apotheek gebeld, want ik was bij de dokter geweest omdat ik echt denk dat ik corona heb omdat ik zoveel aan het hoesten ben”, vertelt ze in een video.

Volgens de dokter heeft de realityster last van een longontsteking, maar die diagnose stelt haar niet gerust. Daarom is Kox van plan om zich te laten testen bij de Raad van Volksgezondheid op het coronavirus. „We zullen het afwachten”, besluit ze.