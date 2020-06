Vincent van den Ende gaat eigen muziek uitbrengen

De zoon van Joop en Janine van den Ende boekte de afgelopen jaren al diverse successen als producer van buitenlandse acts. Zo werkte hij samen met artiesten als Chris Brown, 6ix9ine en Trippie Redd.

„Na een aantal jaar mezelf als producer ontwikkeld te kunnen hebben was ik erg vereerd dat Warner Music mij benaderde om ook als artiest muziek uit te gaan brengen”, zegt Vincent, die een eigen studio in Los Angeles heeft. Hij noemt het ’een logische stap’ in zijn carrière.