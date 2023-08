’Rockband Kane komt weer bij elkaar voor concert in Ahoy Rotterdam’

Dat de band mogelijk weer bij elkaar komt, is nogal verrassend. Woesthoff had zich de afgelopen jaren namelijk teruggetrokken op het Spaanse eiland Ibiza. Het leek er dan ook op dat hij nooit meer zou terugkeren op het podium.

Hoe het optreden er begin 2024 precies uit gaat zien, is vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk wordt het een reeks optredens tijdens Vrienden van Amstel dat in januari wordt georganiseerd. Organisator Machiel Hofman plaatste maandag een foto op Instagram, met daaronder een reactie van Woesthoff. Naar verluidt wordt er ook een documentaire gelanceerd over de comeback van de band.

Met Rain Down On Me had de band in 2002 zo’n ongekend succes, dat het nummer ook de hitlijsten haalde in het Verenigd Koninkrijk. In 2014 trok Kane na zestien jaar toeren en negen albums de stekker eruit. De band had destijds geen behoefte meer om het podium op te gaan of een nieuwe plaat op te nemen.

De Telegraaf benaderde platenmaatschappij Sony voor een reactie, maar zij wisten van niets.