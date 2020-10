Miley Cyrus komt met Metallica-coveralbum

Miley is de studio ingedoken om te werken aan de plaat, vertelt ze in Interview Magazine. De zangeres, die de rockband een ’inspiratie’ noemt, verklapt niet wanneer het coveralbum verschijnt.

„We hebben zoveel geluk dat we tijdens dit alles kunnen blijven werken aan onze kunst. Aanvankelijk voelde het niet erg inspirerend, maar nu is de vlam in mij ontwaakt”, aldus Miley, die afgelopen weekend nog hoge ogen gooide met haar versie van Zombie (The Cranberries).