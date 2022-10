Actrice Abigail Breslin slachtoffer huiselijk geweld

Breslin zegt dat ze het belangrijk vindt om haar verhaal te delen. „Ik had bijna twee jaar een zeer gewelddadige relatie”, begint Breslin haar post, waarin ze zich verder niet uitlaat over de persoon in kwestie. Ze zegt dat de relatie „perfect” begon, maar dat er later misbruik werd gemaakt van haar „onschuld en naïviteit.” Daarna begon het gewelddadig te worden. „Ik werd regelmatig geslagen, opgesloten in kamers en gedwongen te doen alsof alles in orde en normaal was, terwijl ik te maken had met ernstige verwondingen... verwondingen die de meeste mensen niet eens zagen.” Die werkte ze naar eigen zeggen weg met concealer en foundation.

De mishandeling was niet alleen fysiek, schrijft de Amerikaanse. Zo werd ze veelvuldig vernederd en was er „zwaar verbaal geweld.” „Ik was het niet waard om geliefd te worden, vond ik. Ik voelde me lelijk en gehaat. Ik was er zeker van dat er met mij iets mis was.”

Posttraumatische stressstoornis

Haar familie en vrienden hielpen haar uiteindelijk om uit de relatie te stappen. Inmiddels gaat het beter met haar, maar ze kampt nog altijd met een posttraumatische stressstoornis. „Ik heb nog steeds af en toe nachtmerries en bepaalde dingen triggeren me nog steeds. Maar ik ben aan het genezen.” Ook drukte ze haar fans die in een gewelddadige relatie zitten op het hart dat ze er, net als zij, uit kunnen komen.

Inmiddels in Abigail gelukkig met Ira Kunyansky, met wie ze zich in februari verloofde. De twee zijn sinds 2017 samen.