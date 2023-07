Zangeres Coco Lee (48) overleden na gevecht met mentale problemen

„Coco leed al enkele jaren aan een depressie, maar met name de afgelopen maanden verslechterde haar toestand in een rap tempo. Hoewel ze professionele hulp zocht en haar best deed om de depressie tegen te gaan, hadden de slechte gevoelens in haar helaas toch de overhand”, is te lezen bij een fotocollage van Lee.

De artieste werd geboren in Hong Kong, waar haar muzikale carrière ook begon en ze met name in de jaren negentig grote successen beleefde. In de Verenigde Staten werd ze bekend met Mandopop, popmuziek in het Mandarijn. De Engelse versie van haar lied A love before time leverde haar in 2001 zelfs een nominatie op voor een Oscar in de categorie van Best Original Song. Lee sprak daarnaast in de Mandarijnse versie de stem in van Mulan van de gelijknamige Disneyfilm uit 1998.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.