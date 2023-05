Presentator MasterChef Australië (46) overleden

Zonfrillo laat zijn vrouw Lauren en vier kinderen achter. Hij had twee kinderen van zes en twee jaar oud en twee tienerdochters uit een eerder huwelijk. In een reactie aan onder meer de BBC laten zijn nabestaanden weten ’gebroken’ te zijn. „Zoveel woorden kunnen hem beschrijven, zoveel verhalen kunnen worden verteld, maar op dit moment zijn we te overweldigd om ze onder woorden te brengen.”

De in Glasgow geboren Zonfrillo had een Schotse moeder en een Italiaanse vader. Tijdens zijn carriere heeft hij in bekende restaurants over de wereld gekookt en had ook twee eigen restaurants in Australië. De belangrijkste prijs van de vele die hij heeft gewonnen, was de prestigieuze Basque Culinary World prijs in 2018.

De Schotse kok presenteerde MasterChef Australië sinds 2020. Het vijftiende seizoen, dat maandag van start zou gaan, wordt uitgesteld.

’Geschokt’

Jamie Oliver is geschokt door het plotselinge overlijden van Zonfrillo. De televisiekok heeft meegewerkt aan het nieuwe seizoen van MasterChef Australia. „Het was geweldig om dit jaar samen te werken”, zegt de Britse chef-kok over zijn samenwerking met Zonfrillo. „Jock nam echt de tijd voor me en daarvoor was ik heel dankbaar. Jock zal zo gemist worden, ik kan niet geloven dat ik dit schrijf.”

Ook Gordon Ramsay reageerde op Twitter op het nieuws. „Bedroefd door het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Jock Zonfrillo. Ik heb echt genoten van de tijd die we samen doorbrachten bij MasterChef in Australië. Ik stuur al mijn liefde naar Lauren en de familie in deze moeilijke tijd.”