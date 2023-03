Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Snijdende onmacht in waargebeurd drama ’Till’

— Wat: drama — Regie: Chinonye Chukwu — Met: Danielle Deadwyler, Sean Patrick Thomas, Whoopi Goldberg

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Mamie (Danielle Deadwyler) zwaait haar zoon Emmett (l. Jalyn Hall) uit, zonder te weten dat hij onherkenbaar verminkt zal terugkeren.

„Hou jezelf klein”, zegt Mamie nog tegen haar zoon voordat hij op de trein naar Mississippi stapt. Maar die waarschuwing is tevergeefs. De 14-jarige Emmett beseft niet goed genoeg hoeveel gevaar hij loopt met zijn zwarte huidskleur. De gevolgen gaan in het waargebeurde Till door merg en been.