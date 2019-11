Stromae duikt op bij concert Coldplay

Op het van het album afkomstige nummer Arabesque levert Stromae een vocale bijdrage. Reden genoeg voor Coldplay om de Belg uit te nodigen voor hun bijzondere concert in Amman. Het eerste deel van de plaat, Sunset, speelde de Britse groep donderdagavond bij zonsondergang en het tweede deel, Sunrise, ging vrijdagochtend in première tijdens zonsopgang.

De optredens waren live via YouTube te volgen. Het volledige concert is vrijdag ook op groot scherm te zien op het Rembrandtplein in Amsterdam. Via een QR-code kan het publiek meeluisteren met hun eigen oortjes of koptelefoon.

Stromae stapte na het ongekende succes van zijn laatste album Racine Carrée uit 2013 uit de schijnwerpers. Sindsdien maakt hij amper nog muziek. In interviews suggereerde hij dat hij mogelijk nooit een comeback zou maken.

