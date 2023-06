Jennifer Aniston legt werk komende twee maanden tijdelijk neer

„In ons vakgebied moet je tijd opeisen of voor jezelf vrijmaken, want er komt altijd wel iets tussen. Dus ik denk dat ik na volgende week voor de rest van de maand en ook in juli vrij neem.” Aniston, het meest bekend van de Amerikaanse sitcom Friends, zegt wat in te willen halen sinds het uitbreken van de coronapandemie. „Ik ga reizen, want sinds de pandemie ben ik daar niet echt meer aan toegekomen.”

Waar ze naar toegaat maakte de Amerikaanse niet bekend. Wel liet ze kort wat los over het aanstaande, derde seizoen van de Amerikaanse dramaserie The Morning Show. Het vervolg op de succesvolle reeks zou volgens Aniston „een heel stuk spannender” gaan worden.