Spice Girls brengen debuutalbum opnieuw uit met nieuwe nummers

De nieuwe liedjes die te horen zijn op het album zijn One Of These Girls en Shall We Say Goodbye Then. Ook staat er een extra lange versie van hitsingle Say You’ll Be There op. Debuutplaat Spice kwam uit op 4 november 1996 en er stonden behalve Say You’ll Be There hits op als Wannabe, 2 Become 1 en Mama. De plaat stond eind 1996 en begin 1997 maar liefst vijftien weken bovenaan de Britse albumlijst en ging in Groot Brittannië zo’n 3 miljoen keer over de toonbank. Wereldwijd was dat 23 miljoen keer. In Nederland stond de plaat negen weken op 1.

Bandleden Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Melanie C en Melanie B laten via een statement weten dat het album vooral een bedankje is richting de fans van de Britse meidengroep. ”25 jaar Spice Girls kunnen we niet voorbij laten gaan zonder de fans te bedanken voor hun waanzinnige steun”, aldus Victoria Beckham.